محافظ الدقهلية يحيل 96 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إحالة 96 محضرا بمخالفات تموينية جرى ضبطها خلال حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الدقهلية، فى تصريحات صحفية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

ولفت المحافظ إلى أن الحملات التموينية التي جرى تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 96 محضرًا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، وجرى حالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ومن جانبه أوضح علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي جرى تنفيذها قامت بضبط وتحرير 38 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة، حيث تم ضبط وتحرير 58 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز، ومحاضر نقص وزن، ومحاضر عدم وجود بون صرف، وعدم نظافة أدوات عجين، وتصرف في دقيق وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الإنتاج.

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات محاضر وجود سلع بدون فواتير، ومحاضر تجميع سلع مدعمة، ومحاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر بيع اسطوانات غاز بدون تصريح، ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار ومحاضر تجميع سلع تموينية، و محاضر تبديد حرز ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر استخدام أسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها.

وجرى خلال الحملة التحفظ علي 225 شيكارة علف و13 اسطوانة غاز و500 لتر بنزين 80 و200 لتر سولار و1.5 طن عدس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.