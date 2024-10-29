"كان بيعدي الطريق".. مصرع طالب صدمه "قلاب زلط" بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات "قلاب زلط"، على الطريق الزراعي الغربي، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين أنه أثناء سير سيارة نقل "قلاب زلط" قيادة "محمد. ح" 25 عامًا سائق بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيده واصطدم بالمدعو "محمد. ك" 16 عامًا طالب، ما نتج عنه مصرعه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى برديس المركزي.

أفاد قائد السيارة بأنه فوجئ بالمتوفي أمامه ولم يتمكن من مفاداته، فاصطدم به بطريق الخطأ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.