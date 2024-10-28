العثور على جثة مسن داخل منزله في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أهالى مدينة بنى سويف، اليوم الإثنين، على جثة شخص في العقد السابع من العمر، داخل منزله بشارع عبد السلام عارف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة "محمد ج.ع" 67 عامًا، داخل منزله في شارع عبد السلام عارف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة.