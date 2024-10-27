سقطت بـ 25 كيس مخدر.. المؤبد لتاجرة الـ "ميثامفيتامين" في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد غيابيًا وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح حامد شاكر، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار أحمد عبد الحليم أحمد، والمستشار إسماعيل محمد دبوس، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

ترجع وقائع القضية رقم 13234 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد اتجار "و.ش.م"، ربة منزل، في المواد المخدرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهمة جرى ضبطها أثناء مناولتها كيس بلاستيك يحوي جوهر الميثامفيتامين أخرجته من حقيبة كانت بحوزتها لأحد عملائها.

وبتفتيش الكيس البلاستيك، تبين أنها تحتوي على 25 كيس بلاستيك لمخدر الميثامفيتامين، وهاتف محمول ومبلغ مالي، فيما أقرت المتهمة بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وقررت النيابة العام إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.