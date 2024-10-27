جامعة الزقازيق تشارك في الحملة الشاملة للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة

الشرقية - مصراوي:

شاركت جامعة الزقازيق في فعاليات الحملة الشاملة للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة، وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية (HOPE GIVER)، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع الجامعي، من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من ذوي الإعاقة أو غيرهم، والتي تهدف تعزيز روح الشمولية والوحدة داخل الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي.

تتضمن الفعاليات المقرر تنفيذها في عدة جامعات على مستوى الأقاليم، إشراك الطلاب من مختلف الجامعات، حيث سيتم تخصيص 200 طالب من كل جامعة من الأقاليم الستة، وتبدأ الفعاليات من إقليم القاهرة الكبرى في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري للعام الحالي، بمشاركة وفد من الجامعة تحت إشراف د. إيمان عطية مدير مركز خدمة طلاب ذوي الإعاقة ، و د. رشا مصطفى، و د.إيمان إبراهيم، كما تستمر الفعاليات وصولاً إلى إقليم جنوب الصعيد بجامعة الأقصر في الثاني من ديسمبر بالعام الحالي.

أكد د. خالد الدرندلي أن مشاركة الجامعة تأتي جزءاً من هذه الحملة للمساهمة في تعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، وتشجيع التعاون والوحدة بين أفراد المجتمع الجامعي كما تشير مشاركة الجامعة في هذه الحملة إلى مدى التزامها الدائم بدعم قضايا ذوي الإعاقة، والعمل على نشر ثقافة التمكين والدمج لجميع الطلاب، مما يعكس رؤية الجامعة نحو مستقبل أكثر شمولية وتكامل للجميع.

في السياق ذاته، أشار د. إيهاب الببلاوي إلى أن الجامعة ستقوم بتنظيم ورش عمل توعوية تركز على حقوق وواجبات الطلاب ذوي الإعاقة، وتسلط الضوء على خدمات مراكز الإعاقة التي تعد محاور أساسية لدعم هذه الفئة من الطلاب تحت إشراف قيادات الجامعة برعاية رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع توثيق الفعاليات بالصور ومقاطع الفيديو لإرسالها للمجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة.

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