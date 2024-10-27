الوحدة المحلية بطور سيناء توضح أسباب قطع الكهرباء عن بعض المناطق

جنوب سيناء – رضا السيد:

أوضحت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، أسباب قطع التيار الكهربائي اليوم الأحد، عن بعض المناطق بالمدينة، مؤكدة أنه جرى قطع التيار الكهربائي لإجراء صيانة روتينية على حلقة 1560 وحدة بموزع "ابني بيتك".

وأكدت الوحدة المحلية في بيان لها، أن برنامج الصيانة الدورية بدأ من الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، ومن المقرر أن تستمر حتى الانتهاء من أعمال الصيانة بأكشاك المحولات من 1 حتى 8.

وأشار البيان إلى أن المناطق التي تأثرت بفصل التيار الكهربائي هي منطقة مبارك الجديد "ال 720 وحدة"، ومنطقة 840 وحدة، وخزان توشكى، والمحلات والمخابز والمدارس التي توجد بهذه المناطق.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.