جثة الجرايدة.. قتل صديق عمره بسبب الفلوس في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح رجال مباحث مركز وقسم شرطة بيلا في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في كشف لغز العثور على جثة ملقاه بترعة على طريق قريتي الجرايدة التابعة لمركز بيلا والمعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة بيلا بلاغًا من أهالي بعثورهم على جثة مجهولة ملقاة بإحدى الترع الكائنة على طريق قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا باتجاه طريق قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية في نطاق دائرة مركز بيلا.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، تبين وجود جثة لشاب في العقد الثاني من العمر، يرتدي تي شيرت أزرق، به بعض الإصابات في الرأس ويشتبه في وفاته جنائيًا، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة للمدعو محمود عبدالمنعم إبراهيم، 20 عامًا، عامل بناء، ويقيم بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا.

وبالعرض على اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أمر بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، ضم العميد محمد أبوالخير، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم ضياء راشد، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، والرائد صلاح الدين صالح، رئيس مباحث قسم شرطة بيلا، والنقيب نور ابوحطب، ومروان نصر، معاونا مباحث القسم، والنقيب محمد اللبيشي، معاون مباحث المركز، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

وفي أقل من 24 ساعة أسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة المدعو "إبراهيم.ا"، 19 عامًا، عاطل، ويقيم بقرية الجرايدة، وصديق المجني عليه، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما جعلت المتهم اعتدى على المجني عليه بقطعة حديدية على رأسه مكان العثور على جثته ما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته.

ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة بيلا وبمواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي، والتحريات أقر بصحتها.

حًرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.