طال البيوت المجاورة.. حريق هائل بمخزن مصنع مشروبات غازية بفاقوس بالشرقية

كتب- محمد فتحي:

اندلع قبل قليل، حريق هائل في محزن تابع لمصنع مشروبات غازية "كوكاكولا" في مركز فاقوس بالشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا من الحماية المدينة يفيد باندلاع حريق هائل في في محزن تابع لمصنع مشروبات غازية "كوكاكولا" في مركز فاقوس.

على الفور انتقلت الحماية المدنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن الحريق طال محزن المصنع، إذ امتد لعدد من المنازل المجاورة له، فضلا عن تصاعد النيران والدخان بكميات كبيرة.

وتعمل فرق الحماية المدنية بمركز فاقوس على السيطرة على النيران ومحاولة إخمادها.