إعلان

طال البيوت المجاورة.. حريق هائل بمخزن مصنع مشروبات غازية بفاقوس بالشرقية

08:02 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

حريق- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

اندلع قبل قليل، حريق هائل في محزن تابع لمصنع مشروبات غازية "كوكاكولا" في مركز فاقوس بالشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا من الحماية المدينة يفيد باندلاع حريق هائل في في محزن تابع لمصنع مشروبات غازية "كوكاكولا" في مركز فاقوس.

على الفور انتقلت الحماية المدنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن الحريق طال محزن المصنع، إذ امتد لعدد من المنازل المجاورة له، فضلا عن تصاعد النيران والدخان بكميات كبيرة.

وتعمل فرق الحماية المدنية بمركز فاقوس على السيطرة على النيران ومحاولة إخمادها.

حريق مصنع بيبسي حريق الشرقية مصنع بيبسي الشرقية النيابة العامة مركز فاقوس حريق مصنع فاقوس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن "كوكاكولا" بفاقوس في الشرقية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة