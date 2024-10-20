بالصور.. محافظ الدقهلية يجرى جولة مفاجئة بمنية النصر

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة مفاجئة بمدينة منية النصر للتأكد من الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين.

تفقد المحافظ سوق الخضار والفاكهة لمتابعة الأسعار ، كما تفقد العمل داخل أقسام مستشفى منية النصر المركزي والتقى بالمواطنين المترددين واستمع الي آرائهم حول الخدمة المقدمة ووجه بسرعة إنهاء إجراءات علاج علي نفقة لإحدى المواطنات.

وشدد مرزوق، علي رئيس مدينة منية النصر بإلزام البائعين بالإعلان عن الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين لمحاربة غلاء الأسعار، وكلفه بتكثيف المرور علي الأسواق والمنافذ ومراجعة جميع الأسعار.

ووجه المحافظ لمدير مستشفى منية النصر بتقديم الرعاية الطبية للمرضى والمترددين علي أكمل وجه إنهاء قوائم الانتظار وتوفير الأدوية والمستلزمات وحسن استقبال التعامل مع المرضى واستقبال المواطنين.

كما وجه مرزوق، رئيس منية النصر بتكثيف العمل داخل كافة القطاعات الخدمية وتقديم جميع الخدمات للمواطنين وحل مشاكلهم، وتكثيف العمل في ملف النظافة والتصالح علي مخلفات البناء.