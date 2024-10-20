مصرع مواطن وإصابة والدته في حادث على صحراوي سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مواطن مصرعه وأصيبت والدته في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بأخميم في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "إسلام. م" 28 عامًا سائق ويقيم بمحافظة قنا بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفي الأيمن ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وجرى نقله لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وإصابة والدته "سعدية. ا" 67 عامًا ربة منزل بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، نُقلت لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.