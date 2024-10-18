السيطرة على حريق أسفل كوبري خزان إسنا الجديد جنوب الأقصر (صور)

الأقصر – محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الأقصر من السيطرة على حريق شب أسفل كوبري خزان إسنا الجديد جنوب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق كبير في أكوام من القش والبوص داخل أرض زراعية أسفل الكوبري.

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية 3 سيارات إطفاء برفقة قوات الشرطة إلى موقع الحريق، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد النيران ومنع انتشارها.

وانتقل إلى مكان الحادث عدد من القيادات الأمنية، بينهم: اللواء هشام سالم مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعقيد آسر البطراوي مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد أيمن عبد السميع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد عبدالله مناع معاون أول مباحث إسنا، والرائد أحمد حبيب رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، والرائد عرفات علي رئيس وحدة مرور إسنا، والرائد محمد إبراهيم نائب مأمور المركز.

وبحسب المعاينة، تبين أن القش والبوص في الأرض الزراعية أسفل الكوبري تسببا في انتشار الحريق بسرعة، إلا أن الحادث لم يسفر عن إصابات. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.