أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن "جيمس إي. ريش"، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، افتتح اليوم الثلاثاء، جلسة الاستماع لوزير الخارجية الأمريكي الأمريكي ماركو روبيو وهي الأولى منذ بدء الحرب مع إيران.

وخلال الجلسة، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن إيران كانت تعمل على بناء ترسانة صاروخية لاستخدامها لحماية برنامجها النووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه تم استهداف قدرة طهران على تصنيع المسيرات، وإن الدرع التقليدي الإيراني تم تقويضه بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن إيران وافقت على التفاوض حول جوانب من البرنامج النووي كانت ترفض التطرق إليها قبل عام.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنهم يأملون التوصل إلى اتفاق مع إيران يفضي لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أنه إذا أصرت طهران على إغلاقه أمام الجميع فسيتم إغلاقها أمامهم.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن ذلك تم تنفيذه من خلال فرض الحصار على إيران، موضحا لافتًا إلى أنه لا توجد حاليًا بحرية إيرانية بل مجموعة قوارب سريعة تحمل مدافع رشاشة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يمكن لإيران أن تفرض رسومًا وتهدد بتفجير السفن بينما سفنها تخرج من المضيق دون قيد أو شرط.

وشدد على ضرورة أن تعلن إيران بوضوح أن المضيق مفتوح، وأنها لن تفرض رسومًا، وأنها ستساعد على إزالة الألغام التي زرعتها.

وأضاف أن على إيران أن تلتزم بمفاوضات محددة حول التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأوضح أن إعادة فتح مضيق هرمز تعني أن تتمكن السفن من الإبحار عبر المياه الدولية بحرية تامة، مؤكدًا أنه لم يتم بحث أو عرض أي تخفيف للعقوبات على إيران بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.