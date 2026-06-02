كشفت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر عن خطة استثمارية ضخمة لتحويل جزيرة سازان الواقعة في البحر المتوسط إلى منتجع سياحي فاخر، باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.4 مليار دولار.

موافقة حكومية وخطط للتطوير

تقع جزيرة سازان بين البحرين الأدرياتيكي والأيوني، وتمتد على مساحة 566 هكتاراً، وتُعد من بين آخر الجزر غير المطورة في منطقة البحر المتوسط، وحصل المشروع على موافقة مبدئية من الحكومة الألبانية أواخر ديسمبر 2024، وسط خطط لاستقطاب أشهر المعماريين والعلامات التجارية العالمية للمشاركة في تطوير المنتجع.

ويستهدف المشروع تطوير الجزيرة التي كانت تُستخدم سابقاً قاعدة عسكرية سوفيتية خلال فترة الحرب الباردة.

ومن جانبها، وصفت إيفانكا ترامب الجزيرة بأنها "استثنائية"، مشيرة إلى العمل على تنفيذ مشروع سياحي فريد يستهدف تحويل الموقع إلى وجهة عالمية راقية، ويأتي المشروع ضمن سلسلة استثمارات عقارية وسياحية مرتبطة بجاريد كوشنر في المنطقة، ما جعله محل متابعة واسعة داخل ألبانيا وخارجها.

احتجاجات ومواجهات في الجنوب الألباني

بالتزامن مع تقدم المشروع، شهدت منطقة زفرنتس الساحلية جنوب ألبانيا مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين من أبناء الأقلية اليونانية، واندلعت الاحتجاجات اعتراضاً على المشروع السياحي المرتيط بـ كوشنر وإيفانكا، وسط مخاوف من تداعياته على المنطقة.

بحسب وسائل إعلام محلية، تزداد مخاوف المحتجين من أن المشروع المقترح قد يهدد التوازن البيئي في واحدة من أكثر المناطق الساحلية حساسية في البلاد، كما يثير قلقاً بشأن أراضٍ وممتلكات تعود لعائلات من الأقلية اليونانية تقيم في المنطقة منذ أجيال.

أسفرت المواجهات عن إصابة مواطن من أصول يونانية، وفق تقارير محلية، ما دفع اليونان إلى المطالبة بإجراء تحقيق شامل في الحادثة، مشددًة على ضرورة ضمان احترام حقوق الأقليات وحماية الممتلكات الخاصة.