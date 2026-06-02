نبيه بري: ترامب وحده القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإلزام إسرائيل به

كتب : وكالات

04:55 ص 02/06/2026

رئيسُ مجلس النواب اللبناني نبيه بري

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإلزام إسرائيل به، بحسبما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وشدد رئيس البرلمان اللبناني، أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، موضحا أن الحاجة الحالية تكمن في تحقيق وقف لإطلاق النار، بغض النظر عما إذا كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها.

وانتقد بري العدوان الإسرائيلي قائلا إن تل أبيب تريد التفاوض بينما تواصل عمليات القصف، مؤكدا أن هذا الأمر يكلف لبنان ثمنا باهظا.

وقبل ساعات، أعلن ترامب تجميد الهجوم الإسرائيلي على بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع نتنياهو.

وجاء إعلان ترامب بعد ساعات قليلة من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت بالكامل من السكان، تمهيدا لقصفها.

وهددت إيران ردا على التصعيد الإسرائيلي في لبنان، بتعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن وقف الحرب بينهما، وقالت إنها ستوجه إنذارا بإخلاء مناطق شمال إسرائيل إذا هُوجمت بيروت، وفقا لروسيا اليوم.

نبيه بري لبنان وإسرائيل دونالد ترامب وقف اطلاق النار مجلس النواب اللبناني حزب الله

