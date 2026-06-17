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اتفاقية سلام إقليمية حقيقية.. ماذا قال نائب ترامب عن التسوية بين إيران وأمريكا؟

كتب : وكالات

02:46 ص 17/06/2026

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

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أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن اتفاقية تسوية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران التي تم التوصل إليها مؤخرا، ستشمل أيضا إسرائيل ولبنان ودول الخليج العربية.

وقال فانس في مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميجان كيلي: "هذه اتفاقية سلام إقليمية ستشمل دول الخليج، وستشمل إسرائيل، وستشمل لبنان الفكرة هي أن هذه اتفاقية سلام إقليمية حقيقية".

أكد فانس أن الهدف النهائي للإدارة هو إنهاء العمليات العسكرية على كافة الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز دون الانزلاق إلى مستنقع دائم في الشرق الأوسط.

وتركز الحديث في مقابلة فانس مع ميجان كيلي والتي جرت في 16 يونيو، حول الانقسام الداخلي الحاد في قاعدة الـ MAGA المحافظة نتيجة الحرب الإيرانية الأخيرة والاتفاق الدبلوماسي المرتقب.

واتسمت المقابلة بالتوتر الشديد، حيث واجه فانس انتقادات حادة من كيلي التي تُعد من أبرز المعارضين لتلك الحرب.

ودافع فانس عن مسار المفاوضات ومذكرة التفاهم الإلكترونية المبرمة مع إيران، إذ فنّد الانتقادات الموجهة للإدارة بـ "الاستسلام"، مؤكدا أن أي منافع اقتصادية أو إفراج عن أموال إقليمية مشروطة بالكامل بالتغييرات لدى طهران، وفقا لروسيا اليوم.

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