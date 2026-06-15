تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب وزير الخارجية الإيراني، أن البلدين توصلا إلى اتفاق لوقف الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولار أو 4.02% إلى 83.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:03 بتوقيت جرينتش.

بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.93 دولار أو 4.63% إلى 80.95 دولار للبرميل.

وأعلن التلفزيون الإيراني التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، اليوم الإثنين.

وأفادت وكالة فارس للأنباء، أن تنظيم حركة الملاحة البحرية سيتم بالتنسيق بين إيران وسلطنة عُمان.

وقالت إيران: إن إنهاء الحرب على مختلف الجبهات يبدأ من الليلة، مضيفة أن إنهاء الحصار البحري الأمريكي سيكون اعتبارا من الليلة، كما أكدت أن نص مذكرة التفاهم سينشر بعد التوقيع الرسمي عليها.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة، مؤكدا أن الوسطاء سيعملون، مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع.

وأعلنت إيران، أن عقد مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما، موضحة أنها ستتخذ إجراءاتها الخاصة إذا شهدنا خروقات، وفقا للغد.