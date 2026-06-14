تتجه الأنظار إلى تفاصيل مسودة الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، والتي تتضمن بنودا مالية ونووية وبحرية، أبرزها الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة وتخفيف القيود على صادرات النفط.

تفاصيل مسودة تفاهم مرتقبة بين واشنطن وطهران

وفي التفاصيل، قال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، إن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تتناول مجموعة واسعة من القضايا، من بينها "البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فتح مضيق هرمز"، إلى جانب إعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية، على أن تتم مناقشة الاتفاق النهائي خلال 60 يوما من التوصل إلى تفاهم أولي بين الجانبين.

مضيق هرمز وإجراءات بحرية متبادلة

بحسب المسؤول، تنص المسودة أن تُعيد إيران فتح مضيق هرمز فورا أمام جميع السفن التجارية، في المقابل تلتزم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، على أن يبدأ تنفيذ رفع القيود الأمريكية فور توقيع مذكرة التفاهم ويكتمل خلال 30 يوما.

تفاهمات مالية تشمل العقوبات والأصول المجمدة

في الجانب المالي، تُشير المسودة إلى التزام الولايات المتحدة بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، على أن يتم لاحقا رفع جميع العقوبات الأمريكية والأممية وفق جدول زمني متفق عليه بين الطرفين، وفق المسؤول.

كما تتضمن المسودة، وفق المسؤول الإيراني، رفع العقوبات النفطية عن إيران لفترة محددة بما يسمح لها بتصدير النفط وتلقي عوائده، إلى جانب الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة عبر آليات تشمل تحويلات نقدية مباشرة وخطوط ائتمان وتعاون إقليمي.

خطط لإعادة الإعمار والتنمية

بحسب المسؤول الإيراني، تنص المسودة أيضا على أن تعمل واشنطن، بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين، على إعداد خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران، يتم التفاوض بشأنها والاتفاق عليها مع طهران خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما.

التزامات نووية وإطار تفاوضي مستقبلي

وفي الملف النووي، توافق إيران بموجب المسودة على عدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية، مع الإبقاء على الوضع الراهن لبرنامجها النووي مؤقتا، بما يشمل وقف تخصيب اليورانيوم وعدم توسيع المنشآت النووية.

في المقابل، تسمح الولايات المتحدة لطهران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران ضمن إطار اتفاق شامل لاحق، على أن يتم التفاوض خلال 60 يوما بشأن تفاصيل البرنامج النووي وآليات التعامل مع المخزون وتخصيب اليورانيوم وصولا إلى اتفاق نهائي، وذلك حسبما أفاد المسؤول الإيراني لـ "رويترز".

ترامب يعلن قُرب توقيع اتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز

وفي تطور جديد بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن من المقرر توقيع اتفاق مع إيران اليوم الأحد، في إشارة إلى اقتراب الجانبين من التوصل إلى تفاهم بعد أسابيع من التصعيد.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أمس السبت، أن الولايات المتحدة ستتولى التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب عندما تهدأ الأوضاع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيتم فتحه أمام جميع السفن فور توقيع الاتفاق.

وأعرب الرئيس الأمريكي ترامب، عن أمله في أن تسير عملية التوصل إلى الاتفاق بسرعة وسلاسة، لكنه أشار إلى أن واشنطن تملك "بديلا مثاليا" في حال عدم نجاح المسار الدبلوماسي، بحسب تعبيره.

رواية إيرانية حول سبب تأجيل توقيع الاتفاق

في غضون ذلك، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن طهران لن تُوقّع على أي اتفاق مع واشنطن اليوم الأحد، بسبب تزامن الموعد مع يوم ميلاد دونالد ترامب، خشية أن يستغل الأخير الحدث إعلاميا وسياسيا.

اتهامات بمحاولة توظيف إعلامي للحدث

أضافت المصادر التي نقلتها الوكالة، أن بعض المراقبين يعتقدون أن إصرار ترامب على تحديد هذا الموعد قد يهدف إلى تحويل عملية التوقيع إلى "إنجاز دعائي وشخصي يرتبط بيوم ميلاده".

خلفية عن موعد ميلاد ترامب

يوافق اليوم الرابع عشر من يونيو يوم ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، والذي وُلد عام 1946 ويبلغ من العمر 80 عاماز