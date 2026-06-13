قالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى مصر هيرو مصطفى إنها تعرفت على مصر بصورة أعمق بعد انتهاء مهامها الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ابنتيها كونتا صداقات قوية في مصر ولا ترغبان في العودة إلى الولايات المتحدة.

وأكدت هيرو مصطفى، في مقابلة مع قناة العربية، أنها كوّنت أيضًا صداقات كبيرة في القاهرة، وهو ما دفعها إلى تفضيل الاستقرار مؤقتًا في العاصمة المصرية حتى بعد انتهاء مهمتها الرسمية.

وعن خططها المستقبلية، أوضحت أنها أمضت نحو 30 عامًا في العمل الدبلوماسي الأمريكي، وهو مجال يقوم على الفهم والحوار، مشيرة إلى أنها تستعد لإطلاق بودكاست عالمي جديد بعنوان التفاوض مع العالم.

وأضافت أن البودكاست سيتم تصويره في عدد من عواصم العالم، وسيتيح لها الاستماع إلى وجهات نظر القادة وصناع القرار بشأن القضايا والشؤون الدولية المختلفة.