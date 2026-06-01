إندونيسيا.. مقتل 5 أشخاص في انفجار قذيفة يُشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية

كتب : وكالات

10:21 ص 01/06/2026

شهدت قرية صيد في منطقة بابوا الشرقية بإندونيسيا انفجاراً عنيفاً يُعتقد أن سببه ذخيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة قرابة 20 آخرين، وأثار الحادث حالة من الذعر بين السكان بعد دوي انفجار هائل سُمع في أنحاء المنطقة.

كرة نارية وعمود دخان كثيف

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية تصاعد كرة من اللهب أعقبها عمود كثيف من الدخان فوق موقع الانفجار، ووقع الحادث أسفل منزل مشيد على ركائز خشبية، الأمر الذي ساهم في اتساع نطاق الأضرار التي لحقت بالمنازل المجاورة.

وأسفر الانفجار عن تدمير تسعة منازل بشكل كامل، فيما أكدت السلطات مقتل خمسة أشخاص في الموقع، كما تلقى 19 شخصاً على الأقل العلاج من إصابات وصفت بالطفيفة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن ثلاثة أشخاص أُبلغ عن فقدانهم عقب الحادث.

اشتباه في ذخائر تعود للحرب العالمية الثانية

وقال المتحدث باسم شرطة بابوا، كاهيو سوكارنيتو، إن المؤشرات الأولية ترجح أن يكون مصدر الانفجار قنبلة أو قذيفة هاون متبقية من الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن فرق التحقيق تعمل على تحديد طبيعة الذخيرة المنفجرة وظروف وجودها في المنطقة.

وأوضح المسؤول الأمني أن التحقيقات تواجه تحديات إضافية بسبب عدم القدرة على التعرف على بعض الأشلاء التي عُثر عليها في موقع الانفجار، ما يزيد من تعقيد جهود حصر عدد الضحايا وتحديد هوياتهم بشكل نهائي.

إرث الحرب لا يزال حاضراً

وتُعد إندونيسيا إحدى الساحات الرئيسية التي شهدت معارك ضارية خلال الحرب العالمية الثانية، عندما احتلت القوات اليابانية أراضي جزر الهند الشرقية الهولندية، قبل أن تخوض قوات الحلفاء معارك واسعة لاستعادة السيطرة عليها، ولا تزال بعض المناطق تشهد بين الحين والآخر اكتشاف ذخائر ومتفجرات غير منفجرة تعود إلى تلك الحقبة، بحسب وسائل إعلام محلية.

