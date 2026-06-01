غارات جوية على مواقع في إيران

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، صباح اليوم الإثنين، أنها شنت غارات جوية على مواقع في إيران مطلع الأسبوع.

وقالت القيادة في ⁠بيان، إن الضربات استهدفت رادار ومراكز ‌قيادة وتحكم للطائرات المسيّرة ‌في جزيرتي جوروك وقشم ‌الإيرانيتين".

وذكرت أن الغارات جاءت ردا على أعمال ⁠إيرانية عدائية، تضمنت ⁠إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز (إم كيو 1)، كانت تحلق فوق المياه الدولية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف قاعدة جوية استخدمت في الهجوم الأمريكي على برج اتصالات بجزيرة سيريك جنوبي إيران، وفقا لسكاي نيوز.