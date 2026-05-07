الأمر لا يستحق العناء.. محكمة أمريكية تنشر رسالة انتحار محتملة لـ جيفري إبستين- صور

كتب : وكالات

07:02 ص 07/05/2026 تعديل في 07:07 ص

جيفري إبيستن

نشر قاضٍ أمريكي رسالة انتحار كتبها المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين قبل أسابيع من وفاته في سجن في نيويورك.

وقال السجين الذي كان يقبع مع إبستين في زنزانته، إنه عثر على الرسالة في كتاب بعد محاولة انتحار فاشلة قام بها إبستين، قبل أسابيع من وفاته في أغسطس 2019.

وجاء في نص الرسالة المكتوبة على ورق مسطر: "لقد حققوا معي لأشهر ولم يجدوا شيئا إنها سعادة حقيقية أن يتمكن المرء من اختيار الوقت المناسب للوداع".

وتابعت الرسالة: "ماذا تريدونني أن أفعل؟ أن أبدأ البكاء؟! لا متعة في ذلك الأمر لا يستحق العناء".

وبقيت الرسالة مغلقة لسنوات كجزء من الإجراءات الجنائية لزميل إبستين في الزنزانة، لكن القاضي كينيث كاراس من محكمة جنوب نيويورك كشف عنها بعد طلب من صحيفة "نيويورك تايمز".

ورغم عدم التحقق من صحة الوثيقة، يأتي الكشف عنها فيما تتواصل التساؤلات حول وفاة الممول ذي النفوذ الواسع أثناء انتظاره صدور الحكم بحقه.

واعتُبرت وفاته انتحارا، لكن العديد من الثغرات الأمنية في السجن واختفاء لقطات كاميرات المراقبة أثارت شكوكاً حول الرواية الرسمية.

وعُثر على إبستين مصابا في زنزانته في أواخر يوليو 2019، في ما وصفه المسؤولون بأنه محاولة انتحار فاشلة.

وزُعم أن الرسالة كُتبت ووضعت في رواية مصورة قبل هذه الحادثة السابقة.

وما زالت قضية إبستين تثير الجدل بين الساسة الأمريكيين، بعدما كشف عن وثائق تتعلق بالتحقيق الموسع في حياة الممول في الأشهر السابقة، وفقا للعربية.

