بلهجة حملت الكثير من الثقة، استعرض الرئيس دونالد ترامب، ملامح التدخل الأمريكي "السريع" في فنزويلا، واصفا إياه بـ"العملية الذكية" التي نفذها جيش قوي، رابطا بين هذا النجاح الميداني وتطلعات شركات الطاقة العملاقة مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" لاستئناف نشاطها وتوسيع نفوذها في الدولة الغنية بالنفط.

اجتماعات في البيت الأبيض لمناقشة التوسع الطاقي

كشف ترامب، عن عقده سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كبار التنفيذيين في كبرى شركات النفط الأمريكية، ومن بينها شركتي "شيفرون" و"إكسون موبيل" لبحث آفاق العمل في فنزويلا.

أوضح ترامب، في حديثه للصحفيين من المكتب البيضاوي، اليوم الأربعاء، أن رؤساء هذه الشركات أبدوا "رغبة قوية" في توسيع نطاق عملياتهم هناك وفي مناطق أخرى، مشيرا إلى أن اللقاءات جرت في إطار عشاء نادي حديقة الورد الذي استضافه البيت الأبيض مساء الثلاثاء.

السيطرة العسكرية وتغير المشهد في فنزويلا

وفي سياق حديثه عن النفوذ الأمريكي، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة دخلت إلى فنزويلا بذكاء وقوة عسكرية كبيرة، مما مكنها من حسم الأمور هناك بسرعة فائقة، واصفا ما جرى بأنه "أمر إيجابي" للغاية لفنزويلا وشعبها.

وربط الرئيس الأمريكي في تعليقاته بين ما وصفه بـ"كبرياء الإيرانيين" وما تمتلكه شعوب المنطقة من اعتزاز بالذات، مؤكدا أن التحركات الأمريكية الأخيرة غيّرت موازين القوى في ملفات الطاقة الإقليمية والدولية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

دعم الصناعة النفطية لسياسات الإدارة الأمريكية

تأتي هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه شركات الطاقة الكبرى حالة من "التفاؤل" تجاه توجهات الإدارة الأمريكية، حيث سبق لبعض مديري النفط الإشادة بقرار ترامب فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وتؤكد هذه الاجتماعات المتتالية سعي الشركات الأمريكية الكبرى للعودة بقوة إلى الميدان الفنزويلي واستغلال الفرص المتاحة هناك، خاصة مع الدعم السياسي المباشر الذي توفره واشنطن لضمان تدفق الإمدادات وحماية المصالح الاستراتيجية في قطاع الطاقة.