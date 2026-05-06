أعلن مسئول في البيت الأبيض أن مسئولي مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية سيعقدون اجتماعاً مع شركاء دوليين الجمعة المقبل، لبحث سبل تعزيز مساهمة الحلفاء في مواجهة التهديدات الإرهابية، مع تركيز خاص على إيران ومنطقة مضيق هرمز.

يأتي ذلك في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، تهدف إلى تكثيف الجهود ضد جماعات متطرفة، وعصابات تهريب المخدرات، إضافة إلى جماعات محلية عنيفة.

وفي السياق، قال كبير مديري مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، سيبستيان جوركا - في تصريحات نقلتها شبكة "سي بي إس نيوز" - إن الولايات المتحدة ستسعى إلى حشد دعم أكبر من الدول الحليفة، لا سيما تلك التي ترغب في إظهار قدر أكبر من الجدية في التعامل مع التهديدات.

وأضاف جوركا: "لدينا معيار بسيط للغاية: إذا أرادت الدول أن تُعدّ شريكاً جاداً، سواء في حماية ناقلات النفط في مضيق هرمز أو في مواجهة التهديدات في منطقة الساحل الإفريقي، فإننا نتوقع منها دوراً أكبر"، مؤكداً أن واشنطن ترفض الاستمرار في حماية الجميع من كل تهديد وأداء دور "شرطي العالم" بمفردها.