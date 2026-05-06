التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم

الأربعاء، عددًا من ممثلي الشركات المصرية العاملة في أفريقيا، في إطار دعم دور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية في القارة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكد عبد العاطي أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز

الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، مشيدًا بما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة في مختلف الأسواق الأفريقية، وما تتمتع به من مصداقية عالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على دعم تحركات الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها.

وأشار عبد العاطي إلى التحضيرات الجارية لاستضافة مصر منتدى أعمال بمدينة العلمين، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام الشهر المقبل، باعتباره منصة مهمة لتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، ودعم جهود التكامل الاقتصادي على مستوى القارة، بما يتسق مع أهداف أجندة أفريقيا 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشددًا على أهمية مواصلة نقل التجربة المصرية في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق المصالح المتبادلة.

وفي ذات السياق، شهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في أفريقيا،

وآليات تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية الكبرى، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والبناء على الفرص التي يتيحها منتدى العلمين أفريقيا، بما يسهم في دعم الحضور الاقتصادي المصري وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.