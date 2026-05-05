أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد الإمارات.

إسرائيل: إن حزب الله جر لبنان إلى حرب إيرانية

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن حزب الله جر لبنان إلى حرب إيرانية، مؤكدًا أن تل أبيب لن تسمح بتهديد سكان الشمال.

وأضاف ساعر: "لن نسمح لحزب الله أن يكرر تهديده لسكان الشمال وسنطهر جنوب لبنان من البنى التحتية الإرهابية".

وأشار الوزير الإسرائيلي، إلى أن الحكومة اللبنانية لم تقم بالتعامل مع التهديد في جنوب لبنان بطريقة مناسبة.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، أن تل أبيب ليس لديها أي طموحات توسعية في لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل تتعامل بجدية مع مفاوضات لبنان.

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على ضرورة عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، لافتًا إلى أن ذلك يمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل.