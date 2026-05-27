إعلان

أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع اقتراب ختام مناسك الحج

كتب : وكالات

06:14 ص 27/05/2026 تعديل في 06:55 ص

الحجاج يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ الحجاج صباح اليوم الأربعاء، رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات موسم الحج لهذا العام، الذي شهد مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، تدفقت مجموعات الحجاج عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسم يرمز إلى الشيطان، داخل منشأة متعددة الطوابق أنشأتها السلطات السعودية لتفادي حوادث التدافع التي شهدتها مواسم سابقة.

وبعد الانتهاء من الرمي، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق الشعر أو تقصيره، قبل ارتداء الملابس العادية.

وانتشر متطوعون على طول الطرق المؤدية إلى الجمرات لتوزيع المياه والعصائر على الحجاج، في ظل أجواء شديدة الحرارة بلغت نحو 45 درجة مئوية في مشعر عرفات الثلاثاء.

وتعمل السلطات السعودية على تنظيم حركة الحشود عبر مسارات منفصلة للدخول والخروج، مع انتشار أمني واسع في محيط منشأة الجمرات لمنع أي ازدحام أو تدافع.

ويتوجه الحجاج لاحقا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، قبل العودة إلى منى للمبيت خلال أيام التشريق واستكمال رمي الجمرات الثلاث.

وأعلنت السلطات السعودية مشاركة أكثر من 1.7 مليون حاج هذا العام، بينهم 1.54 مليون قدموا من 165 دولة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جبل عرفات أول أيام عيد الأضحى عيد الأضحى الحجاج جمرة العقبة الكبرى مناسك الحج

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

السيسي يصل إلى مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة عيد الأضحى
أخبار مصر

السيسي يصل إلى مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة عيد الأضحى
"صلى العصر ونام صايم".. زينة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها
زووم

"صلى العصر ونام صايم".. زينة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
سرقة تليفون تنتهي بجريمة وعقاب رادع .. ماذا حدث بين "4 سودانيين" في شقة
حوادث وقضايا

سرقة تليفون تنتهي بجريمة وعقاب رادع .. ماذا حدث بين "4 سودانيين" في شقة
"رسالة على جروب واتساب".. يورتشيتش يودع لاعبي بيراميدز
رياضة محلية

"رسالة على جروب واتساب".. يورتشيتش يودع لاعبي بيراميدز

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة