إن لم تحقق أهدافها.. روبيو: ترامب لا يستبعد استئناف العمليات القتالية ضد إيران

كتب : وكالات

02:44 ص 25/05/2026

ماركو روبيو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب لا يستبعد استئناف العمليات القتالية ضد إيران، إن لم تحقق أهدافها عن طريق المفاوضات.

قال روبيو في حديث لقناة "إنديا توداي" الهندية، إن الرئيس أكد بوضوح أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وتابع: "وهو يفضل تحقيق ذلك من خلال المفاوضات والدبلوماسية، ونحن نستخدم كل الفرص لذلك".

وأضاف: "ولكن في نهاية المطاف، إن لم يتسن ذلك، توجد لدى الرئيس هذه الإمكانية"، في إشارة إلى إمكانية استئناف العملية العسكرية.

وأكد أن خيارنا الأول هو التسوية من خلال المفاوضات، ونحن سنعمل على ذلك.

كان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاتفاق لم ينجز بعد، لكنه سيكون "صفقة جيدة"، حسب قوله، وفقا لروسيا اليوم.

ماركو روبيو مفاوضات إيران وأمريكا ترامب وزير الخارجية الأمريكي إيران وأمريكا

