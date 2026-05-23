رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس منح أوكرانيا صفة "عضو مرتبط" في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هذه الصيغة لا تلبي طموحات كييف المتعلقة بالحصول على عضوية كاملة داخل التكتل الأوروبي.

وقال زيلنسكي إن منح بلاده وضعاً يتيح المشاركة دون حق التصويت سيكون "غير عادل"، مؤكداً أن الوقت قد حان للمضي نحو العضوية الكاملة داخل الاتحاد الأوروبي.

مقترح ألماني يثير الجدل

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد طرح فكرة منح أوكرانيا وضع "العضو المرتبط"، بما يسمح لها بالمشاركة في بعض هيئات الاتحاد الأوروبي دون امتلاك حق التصويت.

وأوضح ميرتس أن هذا المقترح لا يمثل بديلاً عن الانضمام الكامل، بل يهدف إلى تعزيز مشاركة أوكرانيا في المؤسسات الأوروبية خلال المرحلة الحالية.

وفي المقابل، حذر دبلوماسيون في بروكسل من أن صفة "العضو المرتبط" غير موجودة ضمن الهيكل القانوني الحالي للاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن تطبيقها سيتطلب إدخال تعديلات على المعاهدات الأوروبية.

كما يرى مسؤولون أوروبيون أن حصول أوكرانيا على العضوية الكاملة خلال السنوات المقبلة يبدو أمراً غير واقعي، في ظل الحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع على عملية الانضمام.

الفساد يعقّد فرص الانضمام

وبحسب ما أوردته مجلة "الإيكونومست"، تواجه أوكرانيا عقبات سياسية وقانونية إضافية، إلى جانب استمرار تحديات مرتبطة بالفساد، وهو ما يعرقل فرص قبولها الكامل داخل الاتحاد الأوروبي.