القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي بالتعاون مع شركائنا بالمنطقة

كتب : مصراوي

11:13 م 22/05/2026

حاملة طائرات أمريكية

أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تيم هوكينز،أن عملية "الغضب الملحمي" في إيران كانت "فعالة للغاية"، وأن الولايات المتحدة "تواصل الدفاع عن قواتنا ومصالحها في المنطقة، وتعمل جنبا إلى جنب بالتعاون مع شركائنا ودول الخليج".

وقال هوكينز، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، إن "الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية فعال للغاية.. وسنواصل تطبيقه بشكل كامل ومستعدون لأي سيناريو ضد إيران وجاهزون لأي مهمة عسكرية".

وأوضح أن الحصار الأمريكي ركز على منع السفن الإيرانية من عبور مضيق هرمز، معلنا أن القوات الأمريكية دمرت المسيرات والصواريخ الإيرانية التي حاولت استهداف السفن الأمريكية بمضيق "هرمز"، كما نشرنا قواتنا في المنطقة لصد الهجمات الإيرانية العشوائية.

وأعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن قدرات إيران على إطلاق الصواريخ والمسيرات انخفضت بنسبة 90% ، مضيفا أن عملية "الغضب الملحمي" كانت عملية هجومية تمكنت من شل وإضعاف قدرة إيران العسكرية على إطلاق الصواريخ الباليستية وشن هجمات بالمسيرات.

تيم هوكينز القيادة المركزية الأمريكية حرب إيران مضيق هرمز

