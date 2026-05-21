استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بدولة الجزائر الشقيقة، اليوم الخميس.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث ثمن عبد العاطي الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدا بالتطور الذي يشهده مستوى التنسيق والتشاور السياسي المستمر بين البلدين، مؤكدا الحرص على تكثيف هذا التعاون على كافة المستويات لتنسيق المواقف والرؤى إزاء مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية.

مصر والجزائر: آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي والاستثماري

أكد الوزيران على أهمية الارتقاء بمسارات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مشددين في هذا السياق على أهمية متابعة مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت في نوفمبر الماضي.

وثمّن عبد العاطي جهود الحكومة الجزائرية في تنفيذ المشروعات التنموية الداخلية في ظل التوجيهات الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي لاسيما فيما يتعلق بتيسير مشاركة الشركات المصرية في مختلف المشروعات التنموية في الجزائر.

وأكد الجانبان على التطلع لتعزيز الروابط الثقافية والعمل على زيادة التبادل والحضور الثقافي بين البلدين في ظل ما يتمتعان به من كوادر وقدرات فنية وفكرية متميزة.

مصر والجزائر: تطابق الرؤى تجاه التحديات الإقليمية

من جانبه، أشاد وزير خارجية الجزائر بعمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين مصر والجزائر، معربا عن تقديره لجهود القاهرة في تعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك، مؤكدا تطابق الرؤى بين البلدين إزاء التحديات المشتركة، بما يضمن الحفاظ على المصالح العليا لشعبي مصر والجزائر الشقيقين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد التطورات في المنطقة، شهد اللقاء استعراض جهود خفض التصعيد ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد عبد العاطي على أهمية الدفع بالحلول الدبلوماسية، مؤكدا أن التهدئة والحوار يشكلان الخيار الوحيد لتجنب سيناريو الفوضى الإقليمية.

مصر والجزائر: تنسيق بشأن الأزمة الليبية

وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا الشقيقة، أكد الوزيران على أهمية تضافر جهود البلدين وتكثيف التنسيق حول هذا الملف لما يمثله من أهمية مشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي باعتبار ليبيا دولة جوار مباشر لمصر والجزائر.

وثمن الوزيران في هذا الإطار دورية انعقاد اجتماعات وزراء خارجية آلية دول الجوار للدفع باتجاه الحل السياسي المنشود بملكية وقيادة ليبية خالصة تضمن وحدة الدولة وسيادتها، مشددين على أهمية الحفاظ على الآلية كإطار رئيسي للتشاور، فضلا عن ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الانتخابية بالتزامن ورفض كافة التدخلات الخارجية التي تعرقل التوصل إلى حل مستدام.

مصر والجزائر تدعمان وحدة السودان ومؤسساته الوطنية

وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية خالصة، مؤكدا على موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.