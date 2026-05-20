إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تنكيل بن غفير بنشطاء أسطول الصمود العالمي

كتب : مصراوي

08:02 م 20/05/2026

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، استدعاء السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا بشكل عاجل عقب فيديو نشره الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير يظهر سوء المعاملة لناشطي أسطول الصمود المحتجزين لطلب توضيح رسمي لما حدث.

وأوضحت الحكومة الإيطالية – في بيان مشترك صادر عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني - أن صور الوزير الإسرائيلي بن غفير غير مقبولة إطلاقا، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أن يتعرض هؤلاء المتظاهرون، بمن فيهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامتهم الإنسانية.

وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية ستتخذ كافة الخطوات اللازمة على أعلى المستويات المؤسسية على الفور لضمان الإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين المعنيين.

وطالبت إيطاليا باعتذار عن طريقة معاملة هؤلاء المتظاهرين وعن التجاهل التام لطلبات الحكومة الإيطالية الصريحة.

