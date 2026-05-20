أشاد الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم الأربعاء، بالعلاقات الصينية الروسية الراسخة خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما نقل إعلام رسمي صيني.

وتحدث شي لبوتين عن الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المفاوضات مهمة للغاية ويتعين وقف القتال.

وأشار إلى أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي.

وقال جينبينج، إن المستوى العالي للعلاقات بين روسيا والصين يرجع إلى القدرة على تعميق الثقة المتبادلة والتعاون الاستراتيجي.

وأكد الرئيس الصيني، أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين موسكو وبكين تكتسب أهمية متزايدة على خلفية الوضع الدولي المتدهور.

وقال: "يمر الوضع الدولي حاليا بتغيرات كبيرة، والعالم يواجه خطر الانزلاق مرة أخرى إلى قانون الغاب وفي ظل هذه الظروف يتجلى الطابع العلمي والواقعي لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا بشكل أكثر وضوحا".

وأضاف أن السبب وراء وصول العلاقات الصينية الروسية إلى هذا المستوى الرفيع خطوة بخطوة هو أنه يمكننا باستمرار تعميق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الاستراتيجي، وإظهار المثابرة، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، والسعي للوصول بها إلى مستوى جديد.

واستقبل الزعيم الصيني الرئيس الروسي أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين حيث تعقد قمة بينهما، وفق ما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام روسية وصينية، بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية.

وصافح شي بوتين أمام قاعة الشعب ثم عزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيدين الوطنيين لبلديهما، بحسب اللقطات.

ويجري الزعيمان محادثات تركز على زيارة ترامب وقضايا ذات اهتمام مشترك مثل الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي، وفقا للعربية.