أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن التعاون بين ألمانيا والولايات المتحدة لا يزال قائماً بقوة، رغم إعلان واشنطن سحب جزء من قواتها من الأراضي الألمانية.

وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين أن وجود القوات الأمريكية في أوروبا، ولا سيما في ألمانيا، يخدم مصالح الطرفين، مشيراً إلى أن هذا الوجود يعزز الأمن المشترك.

وأشار الوزير إلى أن قرار تقليص القوات لم يكن مفاجئاً، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة كانت متوقعة في ضوء التوجهات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بإعادة توزيع قواتها.

ولفت إلى أن التعاون العسكري بين البلدين مستمر في عدة مواقع داخل ألمانيا، من بينها رامشتاين وجرافنفور وفرانكفورت، إلى جانب مواقع أخرى، بهدف دعم الأمن في أوروبا وتعزيز الردع المشترك، وكذلك دعم أوكرانيا.

كما أشار إلى أن للولايات المتحدة مهام عسكرية إضافية داخل ألمانيا ترتبط بمصالحها الأمنية في مناطق أخرى مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

وشدد بيستوريوس على ضرورة أن يصبح حلف شمال الأطلسي أكثر اعتماداً على القدرات الأوروبية، مؤكداً أهمية أن تتحمل الدول الأوروبية مسؤولية أكبر في مجال الأمن، مع الحفاظ على الطابع العابر للأطلسي للتحالف.

وأضاف أن ألمانيا تسير في الاتجاه الصحيح من خلال العمل على توسيع قدراتها العسكرية وتسريع عمليات التحديث والتجهيز، فضلاً عن تطوير البنية التحتية العسكرية.

كما أعلن أنه سيجري تنسيقاً مع شركائه في المجموعة العسكرية الأوروبية الخماسية، التي تضم إلى جانب ألمانيا كلاً من بريطانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا، لبحث المهام المستقبلية وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك.