كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، عن أحد أسرار زواجه، إذ تحدث عن تصرف يقوم به بشكل متكرر في تجمعاته الشعبية، لا يعجب زوجته ميلانيا أبدا.

قال ترامب، إن السيدة الأولى ميلانيا تكره رقصته الشهيرة في نهاية تجمعاته الانتخابية، إذ قال مازحا أمام جمهور في فلوريدا: "تتوسلني دائما: عزيزي لا ترقص، هذا لا يليق برئيس".

ويختتم ترامب عادة تجمعاته الانتخابية بالرقص على أنغام أغنية "Y.M.C.A." لفرقة فيليدج بيبول، وهي أغنية قال إنها "تعرف أحيانا بالنشيد الوطني للمثليين".

وعلى الرغم من استياء زوجته، لم يبد أي نية للتخلي عن هذا التقليد. وقال ترامب للحضور، مستذكرا رده على اعتراضات ميلانيا: "قلت: قد لا يكون هذا لائقا برئيس، لكنني متقدم بعشرين نقطة في استطلاعات الرأي".

واختتم خطابه الذي استمر لأكثر من 90 دقيقة بالرقص مرة أخرى على أنغام الأغنية، وفقا لروسيا اليوم.