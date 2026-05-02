ترامب: السيدة الأولى تتوسلني بعدم الرقص في التجمعات الانتخابية لأنها تكره رقصي

كتب : وكالات

09:09 ص 02/05/2026 تعديل في 09:14 ص

دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، عن أحد أسرار زواجه، إذ تحدث عن تصرف يقوم به بشكل متكرر في تجمعاته الشعبية، لا يعجب زوجته ميلانيا أبدا.

قال ترامب، إن السيدة الأولى ميلانيا تكره رقصته الشهيرة في نهاية تجمعاته الانتخابية، إذ قال مازحا أمام جمهور في فلوريدا: "تتوسلني دائما: عزيزي لا ترقص، هذا لا يليق برئيس".

ويختتم ترامب عادة تجمعاته الانتخابية بالرقص على أنغام أغنية "Y.M.C.A." لفرقة فيليدج بيبول، وهي أغنية قال إنها "تعرف أحيانا بالنشيد الوطني للمثليين".

وعلى الرغم من استياء زوجته، لم يبد أي نية للتخلي عن هذا التقليد. وقال ترامب للحضور، مستذكرا رده على اعتراضات ميلانيا: "قلت: قد لا يكون هذا لائقا برئيس، لكنني متقدم بعشرين نقطة في استطلاعات الرأي".

واختتم خطابه الذي استمر لأكثر من 90 دقيقة بالرقص مرة أخرى على أنغام الأغنية، وفقا لروسيا اليوم.

موعد إجازة عيد العمل 2026 للقطاعين العام والخاص
سارة بركة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير أمام الأهرامات
توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل
بن شرقي خرافي.. إحصائيات اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك (رقمي)
بـ "التلاتة يا حبيبي".. سما المصري تحتفل بفوز النادي الأهلي على الزمالك

