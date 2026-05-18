قالت وكالة الأنباء اللبنانية، فجر اليوم الاثنين، إن قياديا بحركة الجهاد الإسلامي قتل مع نجلته عقب استهداف شقته جنوبي بعلبك بصاروخ إسرائيلي.

وتتحدث الأنباء عن استهداف القيادي في الجهاد الإسلامي "وائل عبد الحليم" في الغارة التي استهدفت محيط مدينة بعلبك شرق لبنان.

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل شخصين وإصابة سيدة في الغارة الإسرائيلية، وفقا لروسيا اليوم.