وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليمي

كتب : وكالات

07:36 م 17/05/2026

وزيرا خارجية باكستان ومصر

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا اليوم الأحد، مع محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوتر في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشاد وزير الخارجية خلال الاتصال بالعلاقات الممتدة التي تجمع مصر وباكستان، معرباً عن الحرص على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، والتطلع لفتح مجالات جديدة لتطوير الشراكة الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.
كما تناول الاتصال الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لاستئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة.

كما أعرب وزير الخارجية عن ضرورة اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لخفض حدة التصعيد لتجنيب الإقليم تداعيات اتساع رقعة الصراع.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في أفغانستان.
وشدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين بما يضمن خفض حدة التوتر، واستئناف المفاوضات، وتعزيز الحلول السياسية بعيدا عن أي تصعيد عسكري.

"بعد مساهمته أمام نوتنجهام".. برونو فيرنانديز يسجل رقما تاريخيا في الدوري
لماذا ارتبطت الفتة بعيد الأضحى؟.. اعرف أصل الحكاية عند المصريين
انطلاقا من كوبا.. كيف تهدد مسيرات إيران مواقع في أمريكا؟
5 مدربين أجانب مرشحين على طاولة الأهلي لخلافة توروب.. من هم؟
السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات
