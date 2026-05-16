أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأدميرال الأمريكي المتقاعد تيم جالوديت، المدير السابق للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، بشأن الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية موجة واسعة من الجدل.

وتحدث جالوديت، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة فوكس نيوز، عن احتمالية وجود ذكاء غير بشري يقف وراء الظواهر الجوية الغامضة التي حيرت العلماء والعسكريين لعقود طويلة.

أماكن اختباء الأجسام الطائرة المجهولة

وخلال ظهوره في برنامج "تومي لارين لا تعرف الخوف" على فوكس نيوز، أكد جالوديت أن أعماق المحيطات قد تكون البيئة الأنسب لاختباء الأجسام الطائرة المجهولة، مشيرًا إلى أن العديد من الظواهر التي تم رصدها في السنوات الأخيرة تبدو مرتبطة بالمياه والمحيطات أكثر من ارتباطها بالفضاء الخارجي.

تتجاوز حدود التكنولوجيا

وأوضح جالوديت، أن بعض التقارير والمقاطع المصورة التي اطلع عليها تُظهر أجساما تتحرك بسرعات هائلة بين الغلاف الجوي والمحيطات دون أن تترك أي أثر واضح على سطح الماء، وهو ما وصفه بأنه يتجاوز حدود التكنولوجيا المعروفة حاليا لدى الولايات المتحدة أو خصومها.

وقال جالوديت إن طبيعة حركة تلك الأجسام وقدرتها التقنية المتقدمة توحي بوجود جهة ذكية تتحكم بها، مضيفًا أن التفسير الأقرب – وفق ما اطلع عليه من بيانات ومقاطع مصورة، هو وجود نوع من الذكاء المتطور غير البشري يقود هذه المركبات الغامضة.

وأكد جالوديت أن هذه الظواهر ليست مجرد تكهنات أو قصص شعبية، بل تستند إلى مشاهدات وبيانات جرى تداولها داخل دوائر عسكرية وأمنية أمريكية، الأمر الذي يزيد من تعقيد القضية ويجعلها محل اهتمام متزايد من الكونجرس والرأي العام.

تصريحات داعمة من مسؤولين سابقين

وفي السياق ذاته، إعادة فوكس نيوز نشر مقطع فيديو لمسؤول سابق عن برنامج تحديد التهديدات الفضائية المتقدمة بوزارة الدفاع الأمريكية، لويز إليزوندو، ليؤكد خلال جلسة استماع في الكونجرس أن "البشر ليسوا وحدهم في الكون".