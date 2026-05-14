تعليق العقوبات المفروضة على مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين.. ما السبب؟

كتب : وكالات

04:24 ص 14/05/2026

فرانشيسكا ألبانيزي

أوقف قاض اتحادي مؤقتا العمل بالعقوبات الأميركية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها لحرب إسرائيل في غزة.

وتمنعها العقوبات من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك.

وأوصت ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ورفع زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير، قائلين: إن العقوبات الأمريكية تحرمها فعليا من التعاملات المصرفية وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلا تقريبا.

ووجد القاضي الاتحادي ريتشارد ليون في واشنطن، أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأن إدارة ترمب سعت إلى تقييد حرية التعبير بسبب الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها.

ووصفت ألبانيزي العقوبات، أنها جزء من استراتيجية أمريكية أوسع نطاقا تهدف إلى إضعاف آليات المساءلة الدولية، وفقا للغد.

