"رسالة على الهاتف وممثلة إيرانية".. الكشف لأول مرة عن سر وراء صفعة زوجة ماكرون

كتب : وكالات

04:56 م 13/05/2026

إيمانويل ماكرون وجولشيفته فراهاني

لا تزال لقطة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زوجته تثير الجدل رغم مرور عام عليها. ففي مايو 2025، كانت وسائل الإعلام تنتظر على مدرج الهبوط وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت ماكرون خلال وصولهما إلى هانوي في فيتنام. وعند فتح باب الطائرة الرئاسية، وثّقت الكاميرات حركة من السيدة الأولى، حيث ظهرت وهي تدفع يد الرئيس ماكرون باتجاه وجهه، في حركة وُصفت بأنها قد تشبه "صفعة".

وحينها ألمح فريق الرئيس الفرنسي إلى احتمال أن يكون الفيديو مُولّدًا بالذكاء الاصطناعي، لكن بعد ذلك نفى محيطه حدوث أي شجار زوجي، مؤكدًا أن الأمر لا يتجاوز "مزاحًا عاديًا بين الزوجين". لكن سيناريو جديدًا طرحه الصحفي فلوريان تارديف في كتابه "زوج شبه مثالي" الصادر اليوم الأربعاء.

علاقة افتراضية مع ممثلة إيرانية

وبحسب ما ورد في الكتاب "زوج شبه مثالي"، فإن الرئيس الفرنسي كان قد أقام لمدة عدة أشهر "علاقة افتراضية" مع الممثلة الإيرانية جولشيفته فراهاني.

وقال تارديف في مقابلة مع إذاعة "RTL": "هذا ما قيل لي وتكرر على مسامعي من داخل محيطهم". وأضاف أن بعض الرسائل المتبادلة "تجاوزت حدود المجاملة"، واحتوت على عبارات مثل "أجدكِ جميلة جدًا".

نفي قاطع من محيط بريجيت ماكرون

ويرى الكاتب أن هذه التطورات "أدت إلى توتر داخل العلاقة الزوجية، وهو ما تسبب في تلك الواقعة التي ظهرت علنًا"، مشيرًا إلى أنها كانت "مشادة خاصة تحولت إلى حدث علني" عند وصولهما إلى فيتنام. ووفق روايته، فإن بريجيت ماكرون اطلعت على رسالة من جولشيفته فراهاني على هاتف الرئيس، وهو ما أدى إلى التوتر.

لكن محيط بريجيت ماكرون، نفى هذا السيناريو بشكل قاطع، مؤكدًا أن السيدة الأولى لا تقوم مطلقًا بالاطلاع على هاتف زوجها. كما نقلت مصادر قريبة من الرئاسة الفرنسية أن بريجيت ماكرون "نفت هذا الادعاء بشكل مباشر أمام الكاتب في 5 مارس"، مؤكدة أنها "لا تفتش أبدًا في هاتف زوجها".

وأضافت المصادر حسبما قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن هذا التوضيح لم يتم نشره من قبل الكاتب.

لحظة مزاح وتخفيف توتر

وعند انتشار الفيديو لأول مرة، نفى محيط الرئاسة الفرنسية وجود أي خلاف. وقال أحد المقربين من الرئيس إن ما حدث كان"لحظة مزاح وتخفيف توتر قبل بداية زيارة رسمية".

وأضاف: "الرئيس يحب المزاح مع زوجته قبل مثل هذه اللحظات، وهي ترد دائمًا بالطريقة نفسها، فهما معتادان على هذه الأجواء المرحة".

كما صرّح ماكرون لاحقًا: "كنا نمزح مع زوجتي كما نفعل عادة. لم تكن هناك أي مشاجرة… يجب على الجميع أن يهدأ". وأكد الرئيس الفرنسي عدم وجود أي "خلاف زوجي".

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
كيف تؤثر فيديوهات "الريلز" على عقلك؟ لن تصدق
بعد شائعات ارتباطهما.. 20 صورة لـ يارا السكري وأحمد العوضي
مجدي الجلاد يحتفل بعيد ميلاد لميس الحديدي: رقم 1 ورفيقة رحلة الكفاح
وزير البترول: لا انقطاعات للكهرباء خلال صيف 2026
