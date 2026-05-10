أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، اليوم الأحد، أن سفن الدول التي تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران ستواجه صعوبات أثناء عبورها مضيق هرمز اعتبارًا من الآن، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم".



وفي السياق ذاته، كشف نواب إيرانيون عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الصفة الرسمية على إدارة إيران لمضيق هرمز، ويتضمن مواد تمنع مرور سفن ما وصفوه بـ"الدول المعادية"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".