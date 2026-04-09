السعودية وأمريكا يناقشان اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وتطورات لبنان

كتب : د ب أ

10:21 م 09/04/2026

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

ناقش وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إضافة إلى التطورات في لبنان .

وفي وقت سابق اليوم، تلقى فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية، والمساعي الرامية لعودة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تلقى وزير الخارجية السعودي أيضاً اتصالاً هو الأول منذ بدء سريان الهدنة يوم الأربعاء الماضي، من نظيره الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله مناقشة "مجريات الأوضاع، وسبل الحدّ من وتيرة التوتر بما يسهم في عودة أمن واستقرار المنطقة".

وأكدت المملكة دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها باكستان للتوصل إلى اتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعالج كافة القضايا التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على مدى عقود.

ورغم الهدنة واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان خلال اليومين الماضيين، ما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى، وصدرت دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

فيديو قد يعجبك



الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة يتحدث عن بطولة الإسكواش وآخر المستجدات
بعد 65 عامًا.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بذكرى رحلة "أول إنسان" للفضاء (صور)
ميلانيا ترامب تنفي علاقتها بإبستين وتدعو إلى عقد جلسة استماع في الكونجرس
هل تتأثر دور العرض السينمائي بقرار تعديل مواعيد الغلق؟
"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات