قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه متفائل بأن اتفاق السلام مع إيران بات قريبا.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، أن قادة إيران يتحدثون بشكل مختلف تماما في الاجتماعات عما يتحدثون به للصحافة.

وأوضح ترامب، أن قادة إيران أكثر عقلانية بكثير ويوافقون على كل ما يجب عليهم الموافقة عليه، محذرًا:"إذا لم يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق فسيكون الأمر مؤلما للغاية".

وأشار ترامب، إلى أن القوات الأمريكية قامت بسحق الإيرانيين، مؤكدًا أنه إيران أصبح ليس لديها جيش.

وأكد ترامب، أن الإسرائيليون سيقومون بتقليص عملياتهم في لبنان، بعدما تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتهدئة الأوضاع في لبنان.