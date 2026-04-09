وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، الشكر لدول الخليج التي شاركت في الحرب إلى جانب الولايات المتحدة.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية خلال مؤتمر صحفي مع وزير الحرب الأمريكي يوم الأربعاء: "أود أن أشكر شركاءنا في الخليج الذين قاتلوا إلى جانب كل واحد منا كل يوم... المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، والأردن، الذين انضموا إلينا جميعًا للدفاع عن شعبنا وأصولنا ومصالحنا".

وتابع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية خلال كلمته: "شركاؤنا في الخليج على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر".

ترامب يشكر الخليج

وفي وقت سابق، شكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دول الخليج وحلفاءه في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي: "أود أن أشكر حلفاءنا في الشرق الأوسط: إسرائيل، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة. لقد كانوا رائعين، ولن نسمح لهم بالتعرض للأذى أو الفشل بأي شكل من الأشكال".

وأشار ترامب إلى أن إيران هاجمت هذه الدول، مؤكداً أن ذلك يُظهر بوضوح أنه لا ينبغي لها أبداً امتلاك سلاح نووي.

وتابع ترامب: "نحن الآن مستقلون تمامًا عن الشرق الأوسط، ومع ذلك فنحن موجودون هناك للمساعدة. لسنا مضطرين للتواجد هناك. لسنا بحاجة إلى نفطهم. لسنا بحاجة إلى أي شيء يملكونه". وأكد قائلاً: "نحن هناك لمساعدة حلفائنا".