بصاروخ كروز بحري.. حزب الله يعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة سواحل لبنان (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

12:36 م 09/04/2026

حزب الله يعلن استهداف بارجة إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت بارجة عسكرية إسرائيلية في عرض البحر، مشيرا إلى أن الهجوم نُفذ بصاروخ "كروز بحري" قبالة السواحل اللبنانية، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي الموسع والمتواصل.


توثيق العملية وتفاصيل الاستهداف


نشر الإعلام الحربي للحزب، اليوم الخميس، مقطع فيديو يُوثق مراحل التحضير للعملية ولحظة إطلاق الصاروخ باتجاه الهدف.


وأوضح الحزب، في بيان له، أن الاستهداف تم منتصف ليل السبت - الأحد، على بُعد 68 ميلا بحريا من الساحل، مؤكدا أن البارجة كانت في وضعية تحضير لتنفيذ اعتداءات على الأراضي اللبنانية.

رواية متضاربة حول هوية السفينة

وفي مقابل إعلان الحزب، أورد الإعلام العبري تقارير تُشير إلى وقوع خطأ في تحديد الهدف، مدّعيا أن حزب الله أطلق صاروخ أرض-بحر نحو سفينة حربية بريطانية ظنا منه أنها قطعة بحرية إسرائيلية، وهو ما يُضيف بُعدا جديدا من التوتر الميداني في المياه الإقليمية.

ويسعى "حزب الله" لفرض معادلة ردع بحرية جديدة تهدف إلى إبعاد القطع الحربية عن السواحل اللبنانية، مما يُربك الحسابات العسكرية الإسرائيلية ويفرض قيودا إضافية على حرية حركة الزوارق والبارجات التي كانت تعتمد عليها تل أبيب في تغطية عملياتها البرية.

