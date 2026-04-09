مصر تؤكد دعمها للبنان وتدعو لوقف فوري للتصعيد العسكري

أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، لبحث تطورات التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، والذي استهدف عدة مناطق داخل البلاد.

وخلال الاتصال، أعرب وزير الخارجية عن إدانة مصر الشديدة للهجمات، مؤكداً رفضها الكامل لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، في ظل سقوط مئات الضحايا والمصابين جراء القصف.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونه خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وتهديد الاستقرار الإقليمي.

وشدد عبد العاطي على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذراً من تداعيات الانزلاق إلى مزيد من التوتر، ومؤكداً تكثيف الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة.

كما جدد التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان في هذه المرحلة، ودعمها للمؤسسات الوطنية اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وتعزيز دورها في حفظ الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين، خاصة في ظل نزوح أعداد كبيرة من السكان.

من جانبه، أعرب نواف سلام عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة، مثمناً الجهود التي تبذلها القاهرة لوقف التصعيد والعدوان.