ترامب: الصين دفعت إيران للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه يعتقد أن الصين دفعت إيران للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع إعلان بكين أنها بذلت جهودًا من أجل السلام في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم خلال إيجاز صحفي دوري: "لقد بذلت الصين أيضًا جهودها الخاصة لتحقيق هذا الهدف. الصين دافعت دائمًا عن وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال، وحل النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأضافت أنها لم تذكر تفاصيل هذه الجهود، لكنها قالت إن ضمان مرور سلس عبر مضيق هرمز «يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".

وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا، أمس، حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الدول إلى تنسيق جهودها لحماية حركة الشحن عبر المضيق، ووصفت الصين هذا القرار بأنه منحاز ضد إيران.