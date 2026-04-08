إعلان

ترامب: الصين دفعت إيران للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار

كتب : وكالات

12:05 م 08/04/2026

الرئيس دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه يعتقد أن الصين دفعت إيران للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع إعلان بكين أنها بذلت جهودًا من أجل السلام في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم خلال إيجاز صحفي دوري: "لقد بذلت الصين أيضًا جهودها الخاصة لتحقيق هذا الهدف. الصين دافعت دائمًا عن وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال، وحل النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأضافت أنها لم تذكر تفاصيل هذه الجهود، لكنها قالت إن ضمان مرور سلس عبر مضيق هرمز «يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".

وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا، أمس، حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الدول إلى تنسيق جهودها لحماية حركة الشحن عبر المضيق، ووصفت الصين هذا القرار بأنه منحاز ضد إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار

أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في أول رد فعل لتعليق الحرب
شئون عربية و دولية

رغم هدنة إيران وأمريكا.. جيش الاحتلال ينذر سكان مناطق لبنانية بالإخلاء
أخبار مصر

رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
شئون عربية و دولية

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الإمارات تعلن التعامل مع صواريخ ومسيرات إيرانية
حوادث وقضايا

قرار من النقض بشأن طعن المضيفة التونسية على حكم حبسها 15 سنة بتهمة قتل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

