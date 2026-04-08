قالت مصادر لوكالة أسوشيتد برس، إن مسؤولين صينيين شجعوا إيران على إيجاد مسار لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وتحدثت الصين، التي تُعد أكبر شريك تجاري لطهران، مع الإيرانيين لإقناعهم بالانضمام إلى المسار، بحسب مسؤولين اثنين لم يُصرح لهما بالتعليق علنًا وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف المسؤولان، أن مسؤولين صينيين كانوا على تواصل مع نظرائهم الإيرانيين لتشجيع طهران على إيجاد مسار لاتفاق لوقف إطلاق النار مع تطور المفاوضات.

وأشار أحد المسؤولين، الذي لم يُصرح له بالتعليق علنًا على المسألة الدبلوماسية، إلى أن بكين كانت تعمل أساسًا عبر وسطاء، من بينهم باكستان وتركيا ومصر، في محاولة لاستخدام نفوذها.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "يتعين على جميع الأطراف إظهار الصدق وإنهاء هذه الحرب بسرعة، التي لم يكن ينبغي أن تحدث في المقام الأول".

وأضافت أن الصين "قلقة للغاية" بشأن تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.





