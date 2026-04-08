

وكالات

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تدعم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين شريطة فتح المضائق ووقف الهجمات.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بالتزامها بتحقيق الأهداف المشتركة في المفاوضات المقبلة مع إيران، وفقا لسكاي نيوز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة حققت نصرا كاملا وشاملا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وصرّح ترامب في مقابلة هاتفية قصيرة مع فرانس برس بعد وقت قصير من إعلان الهدنة قائلا: "إنه نصر كامل وشامل 100 في المئة ليس هناك أدنى شك في ذلك".

وأكد أنه سيتم التعامل مع مسألة اليورانيوم الإيراني على أكمل وجه بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه ‌يعتقد ⁠أن الصين دفعت ⁠إيران ‌للتفاوض ⁠على وقف ⁠إطلاق النار ⁠في الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأعلن ترامب، الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين.