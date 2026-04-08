تحذير صحي.. أعراض صامتة لنقص المغنيسيوم يجب الانتباه لها

كتب - محمود عبده:

01:00 ص 08/04/2026

نقص المغنيسيوم

يعد المغنيسيوم من المعادن الأساسية للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية، إلا أن نقصه قد يمر دون ملاحظة لفترة طويلة، قبل أن يتحول إلى تهديد صامت للصحة العامة.

وبحسب موقع Cleveland Clinic، يلعب المغنيسيوم دورا حيويا في:

-تقوية العظام والحفاظ على كثافتها.
-تنظيم ضربات القلب.
-الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي.
-التحكم في مستويات السكر في الدم.
-المساهمة في تصنيع البروتين والحمض النووي (DNA).

لماذا يحدث نقص المغنيسيوم؟

عدم الحصول على كميات كافية من المغنيسيوم لفترة طويلة يؤدي إلى نقص تدريجي، وغالبا لا تظهر الأعراض فورا، لأن الجسم يحاول الاحتفاظ بالموجود وتقليل فقدانه عبر البول.

كما أن بعض الأمراض أو تناول أدوية معينة قد تقلل من قدرة الجسم على امتصاص أو استخدام المغنيسيوم، مما يزيد من احتمالية حدوث النقص.

الأعراض المبكرة للنقص

قد يشمل نقص المغنيسيوم أعراضا بسيطة قد تغفل، مثل:

-فقدان الشهية.
-الشعور بالغثيان.
-القيء.
-التعب والضعف العام.
-الأعراض الخطيرة للنقص المزمن

في الحالات الشديدة، قد تظهر علامات أكثر خطورة تستدعي الانتباه، منها:

-التنميل والوخز في الأطراف.
-تقلصات عضلية متكررة.
-نوبات تشنج.
-اضطرابات في نظم القلب، التي قد تشكل خطرا على الحياة.

