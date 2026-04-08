إيران تُدرج قبول التخصيب في النسخة الفارسية لخطة وقف إطلاق النار

ذكرت صحيفة أسوشيتد برس، أن النسخة الفارسية من خطة وقف إطلاق النار المكونة من 10 نقاط تضمنت عبارة قبول التخصيب لبرنامجها النووي، وهو أمر كان غائبا في النسخ الإنجليزية التي شاركها الدبلوماسيون الإيرانيون مع الصحفيين.

ولم يتضح على الفور سبب غياب هذا المصطلح، بحسب صحيفة أسوشيتد برس.

كان ترامب، قد قال إن إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل كان نقطة رئيسية في الحرب.

وامتنعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على التناقضات بين النسختين الإنجليزية والفارسية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي طرحته طهران، بحسب صحيفة أسوشيتد برس.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

ووافق ترامب، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.